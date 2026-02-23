Seeyousound 2026 | dal 3 all’8 marzo a Torino anteprime Bowie Pauline Black e live Casino Royale!

Seeyousound 2026 si prepara a portare a Torino, dal 3 all’8 marzo, anteprime esclusive di film dedicati a Bowie e Pauline Black, oltre a performance di Casino Royale in live. La causa di questa manifestazione è l’intenzione di celebrare la musica attraverso il cinema, offrendo un’occasione unica agli appassionati di scoprire contenuti inediti e incontri speciali. La rassegna, che si svolge nella città piemontese, coinvolge numerosi appassionati e professionisti del settore.

Si avvicina l’apertura della 12ª edizione di SEEYOUSOUND International Music Film Festival, il primo festival italiano interamente dedicato al cinema musicale. L’evento si terrà a Torino dal 3 all’8 marzo 2026 con il mantra “MAKE SOME NOISE” e un programma ricchissimo: 68 film (tra anteprime assolute e internazionali), 16 live, dj set e performance, mostre e una residenza artistica. Tra i titoli più attesi: Bowie: The Final Act (prima internazionale) con il regista Jonathan Stiasny in sala.. Micah P. Hinson – The Tomorrow Man (anteprima assoluta) con live dell’artista e la regista Lina Sanabria presente. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Dal 3 all'8 marzo 2026, Torino si prepara a vivere l'undicesima edizione di SEEYOUSOUND International Music Film Festival, un evento unico che celebra jazz, funk e Resistenza.

