Dalle bibite allo stadio al King’s College e all’incarico UE nel Golfo | analisi del fenomeno Luigi Di Maio

Luigi Di Maio, attualmente rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo Persico, ha avuto un percorso che lo ha portato dall’ambiente politico italiano alle attività internazionali. Prima di assumere questa posizione, ha ricoperto ruoli di rilievo a livello nazionale e ha partecipato a iniziative legate a diversi settori. La sua esperienza si è arricchita anche grazie a incarichi presso importanti istituzioni europee.

Cognome e nome: Di Maio Luigi. Attuale rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo Persico. Incarico ottenuto, dicunt, grazie ai buoni uffici di Mario Draghi, che – sorvolando sulla comicità dell’inarrivabile elogio di cui lo gratificò Di Maio: «L’ho incontrato e mi ha fatto un’ottima impressione» – l’ha preso sotto la sua ala protettiva. Apprezzandone la duttilità, volgarmente detta anche «trasformismo», nello schierarsi a sostegno del suo governo quando Giuseppe Conte appariva impegnato a cercare di detronizzare l’«usurpatore» Draghi, che gli aveva impedito di insediarsi per la terza volta a Palazzo Chigi. Dalle bibite allo stadio al King’s College: l’inarrestabile ascesa. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Dalle bibite allo stadio al King’s College e all’incarico UE nel Golfo: analisi del «fenomeno» Luigi Di Maio Leggi anche: Da bibitaro allo stadio San Paolo a professore onorario al King’s College: la rivincita di Luigi Di Maio Luigi Di Maio nominato professore onorario al King’s CollegeL’ex Ministro a Londra per insegnare geopolitica e sicurezza internazionale La carriera di Luigi Di Maio segna un nuovo, prestigioso… La carriera di... Si parla di: Lo scarrafone trasformista mai più povero. Dalle bibite allo stadio al King’s College e all’incarico UE nel Golfo: analisi del «fenomeno» Luigi Di MaioDai 59 voti di Pomigliano d'Arco ai prestigiosi incarichi internazionali: l'analisi della parabola politica di Luigi Di Maio tra metamorfosi e successi. Ecco perché il «fenomeno» Di Maio spiega la nos ... panorama.it Il caso Di Maio: non laurearti e diventerai professoreDalle bibite al San Paolo e gli strafalcioni agli incarichi che gli fanno guadagnare bei compensi. Luigi Di Maio ha fatto bingo ... ilgiornale.it