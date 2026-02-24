Da bibitaro allo stadio San Paolo a professore onorario al King’s College | la rivincita di Luigi Di Maio

Luigi Di Maio ha condiviso su LinkedIn il suo percorso, partendo dal lavoro come bibitaro allo stadio San Paolo e arrivando a essere nominato professore onorario al King’s College. La causa di questa evoluzione riguarda le sue scelte di vita e le opportunità che ha colto lungo il cammino. Nel post, evidenzia come le esperienze più semplici abbiano contribuito alla sua crescita personale e professionale. La sua storia si ferma a questo punto, lasciando spazio alle prossime sfide.

Roma, 23 febbraio 2026 – Luigi Di Maio ha pubblicato di recente sul suo profilo LinkedIn un aggiornamento che riassume in modo quasi didascalico il suo percorso professionale. Leader del Movimento 5 Stelle, vice presidente della Camera dei Deputati, ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, due volte ministro degli Esteri, vice presidente del Consiglio, rappresentante speciale dell'Unione Europea per la regione del Golfo Persico. E ora, ciliegina sulla torta, professore onorario al Dipartimento di Defence Studies del King's College London. L'annuncio è arrivato direttamente da lui, il 20 febbraio, su LinkedIn: "I have been appointed Honorary Professor at the Defence Studies Department of King's College London.