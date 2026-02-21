Luigi Di Maio nominato professore onorario al King’s College

Luigi Di Maio ha ricevuto la nomina a professore onorario al King’s College di Londra, un riconoscimento per il suo lavoro nel campo della geopolitica. La decisione arriva dopo aver tenuto una serie di conferenze sulla sicurezza internazionale, attirando l’attenzione di studenti e docenti. Di Maio si recherà a Londra per condividere le sue esperienze e discutere delle sfide globali. La nomina apre nuove prospettive per il suo percorso accademico.

© Novella2000.it - Luigi Di Maio nominato professore onorario al King’s College

L’ex Ministro a Londra per insegnare geopolitica e sicurezza internazionale La carriera di Luigi Di Maio segna un nuovo, prestigioso. La carriera di Luigi Di Maio segna un nuovo, prestigioso traguardo che sposta il suo baricentro professionale dall’azione diplomatica sul campo alle aule accademiche del Regno Unito. L’ex titolare della Farnesina ha infatti ricevuto la nomina di professore onorario presso il rinomato Dipartimento di Studi sulla Difesa del King’s College di Londra. Questa istituzione rappresenta uno dei centri di analisi strategica più autorevoli al mondo e ha deciso di arruolare l’attuale Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per la regione del Golfo.🔗 Leggi su Novella2000.it Luigi Di Maio nominato professore onorario al King’s College di LondraLuigi Di Maio è stato nominato professore onorario al King's College di Londra, un riconoscimento che testimonia la sua esperienza nel settore della difesa. Di Maio nominato professore onorario al King’s college di LondraLuigi Di Maio, ex ministro degli Esteri, ha ricevuto il titolo di professore onorario al King’s College di Londra. Luigi Di Maio sarà professore onorario al King’s College di Londra. L'annuncio: «Una nuova sfida» Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Luigi Di Maio nominato professore onorario al King’s College di Londra; Luigi Di Maio nominato professore onorario al King’s College di Londra; Di Maio diventa professore onorario al King's College: nuova nomina per l'ex ministro; Luigi Di Maio professore onorario al King's College di Londra per parlare di geopolitica, ma non sarà pagato. Luigi Di Maio professore onorario al King’s College di LondraRoma, 20 feb. (askanews) – Luigi Di Maio, Rappresentante speciale dell’UE per la regione del Golfo ed ex leader del Movimento 5 Stelle, è stato nominato Professore onorario al Dipartimento di studi su ... askanews.it Luigi Di Maio nominato professore onorario al King’s College di LondraLuigi Di Maio, attuale Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per la regione del Golfo, entra a far parte del corpo docente del King’s College di Londra. L’ex ministro degli Esteri italiano è sta ... msn.com Dedicato a Luigi Di Maio x.com Luigi Di Maio entra nel King’s College di Londra come professore onorario - facebook.com facebook