Dalla crisi di gas e petrolio, che ha provocato rialzi dei prezzi e preoccupazioni per l’economia, arriva una presa di posizione dei ministri delle Finanze. In un incontro recente, i rappresentanti hanno detto che aumentare le tasse non rappresenta una soluzione per affrontare le difficoltà legate alla crisi energetica. La discussione si concentra sulla ricerca di alternative per gestire gli effetti dell’aumento dei costi dell’energia sui bilanci pubblici e sui cittadini.

Mentre lo scenario energetico e macroeconomico si fa sempre peggiore, i ministri delle Finanze di cinque Stati membri dell’Unione europea – Germania, Italia, Spagna, Portogallo e Austria – hanno firmato una lettera congiunta per chiedere un’imposta straordinaria sugli “extraprofitti” delle imprese energetiche. La lettera, indirizzata al Commissario al clima Wopke Hoekstra, sottolinea che «chi sta guadagnando per le conseguenze del conflitto deve fare la propria parte per alleviare il peso sul pubblico in generale», e affinché ciò accada è necessario un tributo europeo per finanziare eventuali misure straordinarie anche alla luce «delle distorsioni del mercato e dei vincoli fiscali». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Dalla crisi di gas e petrolio non si esce con le tasse

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