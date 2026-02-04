Sesto Calende – A Sesto Calende il carnevale a tema delle olimpiadi – – Varese News

A Sesto Calende il carnevale a tema delle Olimpiadi prende vita domenica 15 febbraio 2026. Il paese si anima con maschere, sfilate e musica, trasformandosi in un grande palcoscenico di festa e allegria. La comunità si prepara a vivere una giornata di sport e tradizione, tra coriandoli e spettacoli.

A Sesto Calende, domenica 15 febbraio 2026, il paese si trasforma in un palcoscenico vivente dove il colore, la musica e la fantasia si fondono in un'unica grande festa. La sfilata del carnevale, che quest'anno celebra i temi delle Olimpiadi con il motto "Campioni del Divertimento", non è solo un evento di strada, ma un vero e proprio omaggio alla gioia collettiva, al senso di comunità e al potere trasformativo della festa. Il via libera ufficiale è dato alle 14.00, quando il sindaco di Sesto Calende consegnerà le chiavi della città a Carlin e Marietta, i simboli viventi del carnevale locale, che da anni incarnano l'anima ludica e popolare della manifestazione.

