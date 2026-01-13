a sesto calende la prima moschea della provincia di varese

A Sesto Calende, in provincia di Varese, è stata avviata la procedura di vendita dell’area destinata a ospitare la prima moschea della provincia. L’opportunità rappresenta un passo importante per lo sviluppo di servizi religiosi e culturali nella zona, offrendo una soluzione adeguata alle esigenze della comunità locale. La notizia segna un momento significativo per la crescita della diversità religiosa nel territorio.

Sesto Calende (Varese) – L’area destinata a ospitare la prima moschea della provincia di Varese è ufficialmente in vendita. Nel Piano delle alienazioni del 2026 del Comune compare infatti il terreno di 3.490 metri quadrati in via dell’Artigianato, al confine con la zona industriale e vicino alle prime case di Oneda. È lo stesso lotto individuato nel 2024 quando il prefetto Salvatore Pasquariello, nominato commissario ad acta, aveva portato a termine l’iter amministrativo necessario. Il luogo di culto. Non è la prima volta che il terreno viene inserito tra i beni comunali alienabili: già nel Piano del 2025 figurava con le medesime caratteristiche, destinato a diventare il luogo di culto richiesto dall’associazione Comunità Islamica Ticinese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

