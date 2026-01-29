Buon compleanno Mario Sechi Dalila di Lazzaro Raffaella Fico…

Oggi si sono spenti i festeggiamenti per il compleanno di Mario Sechi, ma anche di molte altre persone note. Tra loro ci sono Dalila di Lazzaro, Raffaella Fico, Gianni Francesco Mattioli, Tom Selleck e Oprah Winfrey. La giornata ha visto anche il compleanno di politici, architetti ed ex calciatori. In tutto, sono stati ricordati più di venti nomi che oggi hanno spento le candeline.

Buon compleanno Dalila di Lazzaro, Raffaella Fico, Gianni Francesco Mattioli, Tom Selleck, Delia Boccardo, Oprah Winfrey, Amii Stewart, Marco Betello, Roberta Oliaro, Romario, Mario Sechi, Filippo Savi, Josip Ilicic, Jacopo Mandolini, Federica Tasca, Aseptic Void, Martina Balboni, Sara Malara, Sofia Lodi. Oggi 29 gennaio compiono gli anni: Francesco Bruni, politico; Vieri Quilici, architetto; Luciano Redegalli, ex calciatore Alessandria, Taranto. Compiono inoltre gli anni: Lino de Benetti, politico; Gianni Francesco Mattioli, fisico, politico; Paolo Dossena, compositore, musicista, discografico; Tom Selleck, attore, produttore; Marco Politi, giornalista, scrittore; Abramo Albini, canottiere; Delia Boccardo, attrice; Franco Bixio, compositore; Ubaldo Novembre, ex calciatore, dirigente; Enio Cometti, ex pugile; Micaela Esdra, attrice, doppiatrice; Athos Faccincani, pittore; Giuseppe Avagliano, ex calciatore; Rino Martinez, cantautore; Dalila di Lazzaro, attrice, cantante; Mario Piovan, ex rugbista; Pierfrancesco Poggi, drammaturgo, attore, cantautore; Oprah Winfrey, conduttrice tv, attrice; Tommaso Casillo, politico; Venanzio Ortis, ex atleta e fondista; Pasqualino Borsellino, ex calciatore Palermo, allenatore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Mario Sechi, Dalila di Lazzaro, Raffaella Fico… Approfondimenti su Mario Sechi Buon compleanno Manuel Lazzari, Mario Giuliacci… Chi sono gli ex famosi e ricchi di Raffaella Fico: da Mario Balotelli a Piero Neri Raffaella Fico ha avuto relazioni con personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui Mario Balotelli e Piero Neri. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Nel programma Real Politik Mario Sechi circa la tragedia avvenuta a Capodanno a Crans Montana, ha spiegato che i Moretti (titolari del locale Le Constallation) stanno utilizzando una strategia d'attacco scaricando le colpe. #tvblog #realpolitik #mediaset #cra - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.