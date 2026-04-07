Anna Bisogno, docente presso l’Università Mercatorum ed esperta di media, presenterà venerdì 10 aprile il suo nuovo volume intitolato TV espansa. Piattaforme, social, network, IA, un’opera pubblicata da Carocci editore al costo di 15,00 euro, che sarà protagonista di un evento alla libreria Mondadori della Galleria Alberto Sordi a Roma. Il racconto parte dal 1954, anno in cui i primi apparecchi in bianco e nero entrarono nelle abitazioni italiane. In quel periodo, la televisione fungeva da amplificatore per i grandi eventi, trasformando momenti come lo sbarco sulla Luna in celebrazioni collettive fissate in immagini storiche. L’evoluzione descritta dalla studiosa vede il piccolo schermo mutare forma, passando dall’essere un mobile del salotto adornato da centrini all’uncinetto a diventare un elemento immateriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal tubo catodico all’IA: ecco come è mutata la nostra TV

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Anna Bisogno racconta la tv, dal tubo catodico all'IA(di Elisabetta Stefanelli) ANNA BISOGNO, 'TV ESPANSA. PIATTAFORME, SOCIAL, NETWORK, IA' (Carocci editore, pag. ansa.it

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