Sky trasforma Milano in un’ambientazione degli anni ’70, richiamando l’atmosfera di Gomorra – Le Origini. Dal 23 al 25 gennaio, Piazza Gae Aulenti ospita un evento speciale con una grande TV a tubo catodico, dedicato ai fan della serie. Un’occasione per rivivere le radici della saga crime di Sky Original, in un contesto che richiama le atmosfere della Napoli del 1977.

Milano si prepara a tornare al 1977, alle origini di Gomorra. Per celebrare GOMORRA – LE ORIGINI, la nuova serie prequel della storica saga crime Sky Original, nel weekend del 23, 24 e 25 gennaio Sky e NOW portano in Piazza Gae Aulenti un grande evento aperto al pubblico. Per tre giorni, dalle 10.00 alle 19.00, la piazza diventerà il cuore di un’esperienza immersiva che accompagnerà il pubblico nei luoghi della serie alla scoperta di come tutto è iniziato, nella Napoli di fine anni ‘70. Protagonista dell’installazione sarà un gigantesco televisore a tubo catodico, fra i simboli più iconici dell’epoca: chiunque si troverà a passare di lì potrà entrare fisicamente nel televisore, dove con l’uso dell’AI generativa avranno la possibilità di vivere in prima persona una delle scene di Gomorra – Le Origini, diventando parte attiva del racconto. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Sky con enorme tv a tubo catodico trasforma Milano nella Napoli 1977 di Gomorra

Leggi anche: Gomorra Le Origini: Teaser Trailer | Napoli 1977 da Gennaio su Sky ??

Gomorra – Le Origini, la nuova serie Sky svela la Napoli del 1977 e i primi passi di Pietro SavastanoGomorra – Le Origini, nuova serie Sky in arrivo il 9 gennaio, ripercorre le radici della criminalità napoletana nel 1977.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Dentro Gomorra - Le origini, l'evento immersivo in piazza Gae Aulenti; Sky e NOW portano a Milano un enorme tv a tubo catodico per scoprire Gomorra – Le Origini; Sky Sport, la stagione 2026 del World Rally Championship su Sky e in streaming su NOW; Addio a Tony Dallara, gigante della musica italiana.

Gomorra – Le origini: l’evento di Sky a Milano con un enorme tv a tubo catodicoMilano si prepara a tornare al 1977, alle origini di Gomorra. Per celebrare Gomorra – Le origini, la nuova serie prequel della storica saga crime Sky Original, nel weekend del 23, 24 e 25 gennaio Sky ... teleblog.it

Sky e NOW portano a Milano un enorme tv a tubo catodico per scoprire Gomorra – Le OriginiNel weekend del 23, 24 e 25 gennaio, Sky e NOW portano in Piazza Gae Aulenti un grande evento dedicato a Gomorra - Le origini. key4biz.it

Un enorme televisore a tubo catodico riavvolgerà il nastro fino agli anni della serie prequel della storica saga crime Sky Original. - facebook.com facebook