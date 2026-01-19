Chivu a Inter Tv | Saremo la nostra miglior versione per sfidare i giganti Ecco cosa chiedo alla squadra

Chivu, allenatore dell'Inter, ha commentato in vista della partita di domani contro l’Arsenal in Champions League. Ha sottolineato l’importanza di presentarsi alla gara nella miglior versione possibile, puntando a sfidare i grandi del torneo. Durante l’intervista a Inter TV, ha condiviso le sue richieste e aspettative per la squadra, evidenziando l’impegno e la concentrazione necessari per affrontare una sfida di livello internazionale.

Inter News 24 Chivu, tecnico dei nerazzurri, ha parlato anche a Inter Tv n vista della sfida di domani in Champions League contro l'Arsenal. Alla vigilia del big match di Champions contro l'Arsenal, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha tracciato la rotta ai microfoni di Inter TV. Con la consapevolezza di affrontare una delle formazioni più solide del continente — capace di subire un solo gol in sei giornate di coppa — l'allenatore ha chiesto ai suoi una prova di forza mentale e tecnica. Chivu, l'intervista integrale a Inter TV. Quali saranno gli ingredienti necessari per affrontare l'Arsenal? « Servirà una gara di intensità, di attenzione, coraggio e personalità.

