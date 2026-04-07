La città si appresta ad accogliere i principali eventi della primavera, a partire dal festival che si svolgerà dall’1 al 3 maggio in occasione del Primo Maggio. A giugno, invece, tornerà il triathlon giovanile, previsto per il 6 e 7. Sono settimane di preparativi per queste manifestazioni, che coinvolgono diverse aree della città e richiedono l’organizzazione di infrastrutture temporanee.

La città si sta preparando ai primi grandi eventi della bella stagione: dal festival del 1 Maggio (dall’1 al 3 maggio) al ritorno del grande triathlon giovanile (6 e 7 giugno). Si comincia con il 1 Maggio, con l’edizione numero 20 di quello che, negli anni, è diventato un vero e proprio festival, evento che quest’anno è particolarmente favorito dal calendario tanto che il sempre ricchissimo cartellone di eventi (che sono ancora in fase di definizione e, di certo, al momento c’è solo il concerto di Maria Antonietta e Colombre, sabato 2 maggio) animerà l’interno primo fine settimana di maggio. Subito dopo, sempre in tema di grandi eventi, stavolta sportivi, sarà la volta del Campionato italiano di Aquathlon Coppa Italia e Trofeo Sviluppo Triathlon del 6 e 7 giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dal Primo Maggio al ritorno del triathlon

Francesco Mottola del Firenze Triathlon è campione del Mondo Winter TriathlonFirenze, 3 marzo 2026 – I Campionati del Mondo di Winter Triathlon - multidisciplina composta da 3 frazioni di 3 sport diversi tutti da svolgere...

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Temi più discussi: Il primo maggio di Cgil, Cisl e Uil quest'anno sarà a Marghera; Anche Udine avrà il suo concerto del 1° maggio per la Festa dei Lavoratori; Primo Maggio 2026. A Marghera i comizi di Landini, Fumarola e Bombardieri. Al centro il tema del Lavoro dignitoso; Pensione anticipata lavori usuranti: domande di accesso entro il 1° maggio 2026.

Dal Primo maggio alla Notte più rosa: P.S.Elpidio presenta i suoi assi alla BitPORTO SANT'ELPIDIO Presentato il cartellone estivo alla Bit: sarà un’estate costruita sui cult per famiglie. Si punta dritto al turista tipo: famiglie con bambini e ragazzi, alla ricerca di eventi ... corriereadriatico.it

>>>ANSA/Dal primo maggio in vigore l'attuazione provvisoria dell'Ue-Mercosur(di Michele Esposito) La data da segnare con il cerchio rosso, per 700 milioni di consumatori, è quella del primo maggio. Sarà allora, infatti, che entrerà in vigore l'accordo tra l'Ue e il Mercosur. ansa.it

In pensione dal prossimo primo maggio, il dirigente potrebbe proseguire il suo impegno negli uffici di corso Garibaldi - facebook.com facebook

L'accordo commerciale Ue-Mercosur entrerà in applicazione provvisoria dal primo maggio. Lo annuncia la Commissione europea, riferendo di aver notificato ai Paesi sudamericani lo strumento necessario per avviare l'intesa firmata a gennaio e negoziata per x.com