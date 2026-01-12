Chiesa, attaccante della Juventus, ha inviato un messaggio diretto al Liverpool, chiarendo la sua volontà di restare in bianconero. La trattativa tra le due società si concentra ora sulle verifiche e sui dettagli finali. La Juventus aspetta una risposta ufficiale, mentre il giocatore manifesta il suo desiderio di continuare a vestire la maglia dei bianconeri.

Chiesa Juve, l’esterno vuole solamente i bianconeri ed ora la palla passa alla società. La possibile strategia per arrivare al giocatore del Liverpool. Il mercato invernale della “Vecchia Signora” entra in una fase di fibrillazione estrema, alimentata da un’indiscrezione che profuma di un clamoroso ritorno. Il nome di Federico Chiesa è tornato a gravitare prepotentemente nell’orbita torinese, scatenando le fantasie di una tifoseria che non ha mai del tutto dimenticato i suoi strappi sulla fascia. A fare chiarezza sulla situazione è stato il noto esperto di mercato della Rai. Nel corso della DS, Ciro Venerato ha parlato del possibile ritorno di Chiesa alla Juventus: « Chiesa? Se si muove dal Liverpool vuole solo dalla Juventus, partiamo da questa certezza ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chiesa Juve, il giocatore ha mandato un messaggio molto chiaro al Liverpool: le ultime sulla trattativa

Sorrentino: "Chiesa alla Juventus? Sarebbe un valore aggiunto importante, conosce già l'ambiente" - Intervenuto a La Nuova DS, Stefano Sorrentino ha parlato del possibile ritorno di Chiesa alla Juventus: "Può cambiare tanto il suo arrivo, bisogna vedere come sta perché non ... tuttojuve.com