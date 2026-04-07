Il tecnico romeno, ricoverato a Bucarest dal 29 marzo dopo aver avuto un malore durante una riunione tecnica con la nazionale, ha dichiarato di non poter lasciare la situazione da codardo. La sua assenza coincide con un periodo difficile legato anche alla mancata partecipazione al Mondiale. La notizia si aggiunge alle preoccupazioni sul suo stato di salute e sull’andamento delle sue attività professionali.

Mircea Lucescu, ex ct della Romania e allenatore, in Italia, di Inter, Reggiana, Pisa e Brescia, è morto a 80 anni a Bucarest, nell'ospedale dove era ricoverato dal 29 marzo. Le sue condizioni di salute si erano aggravate negli ultimi mesi, dopo che a inizio anno una grave influenza lo aveva debilitato e costretto al ricovero in ospedale. Da lì, altri ricoveri, mentre la sua Romania si preparava alla semifinale playoff contro la Turchia, per andare al Mondiale. Finché la situazione non è precipitata nelle ultime settimane. "Non posso andarmene da codardo", aveva detto Lucescu il 25 marzo, alla vigilia di Turchia-Romania: "Non sono nella mia forma migliore, ma insisto: dobbiamo credere nella nostra possibilità di qualificarci". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal Mondiale mancato al malore durante una riunione coi giocatori: "Non posso andarmene da codardo"

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