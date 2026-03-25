Lucescu non si arrende alla malattia vuole portare la Romania ai Mondiali | Non posso andarmene da codardo

A 80 anni, nonostante problemi di salute, il commissario tecnico della nazionale rumena ha dichiarato la volontà di guidare la squadra verso la qualificazione ai Mondiali del 2026. Nonostante le difficoltà personali, continua a lavorare con impegno, affermando di non volersi arrendere alla malattia. La sua presenza rimane centrale nel percorso della nazionale verso le prossime competizioni internazionali.

A 80 anni e con problemi di salute, Mircea Lucescu è il CT della Romania e vuole portare la sua nazionale ai Mondiali 2026. Tra difficoltà e orgoglio, rifiuta di lasciare la squadra nel momento decisivo per andare alla prossima Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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