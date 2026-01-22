Roma | blitz antidroga nelle periferie 13 persone arrestate

Nel fine settimana, i carabinieri di Roma hanno condotto un’operazione nelle periferie della città, arrestandone 13 persone per reati legati agli stupefacenti. L’intervento, coordinato dal dipartimento “Criminalità grave e diffusa” della Procura, mira a contrastare il traffico di droga e a garantire maggiore sicurezza nelle zone periferiche. L’azione si inserisce in un più ampio programma di controlli mirati sul territorio romano.

Tredici persone sono state arrestate per reati legati agli stupefacenti: questo è il risultato di un blitz antidroga condotto nel fine settimana dai carabinieri del Comando provinciale di Roma, sotto la supervisione del dipartimento “Criminalità grave e diffusa” della Procura della Repubblica di Roma, nelle aree periferiche della Capitale. L’operazione ha portato al sequestro di oltre mezzo chilo di sostanze stupefacenti suddivise in dosi, tra cui cocaina, eroina, crack, marijuana, shaboo e hashish, oltre a più di 3.500 euro, considerati proventi dell’attività di spaccio. I carabinieri della stazione Roma Tor Tre Teste, insieme a quelli del Nucleo operativo della compagnia Roma Casilina, hanno arrestato un 21enne tunisino, privo di fissa dimora e con precedenti, che, alla vista delle forze dell’ordine, ha tentato di nascondere delle dosi di sostanza stupefacente sotto un’auto parcheggiata in via Cerignola. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

