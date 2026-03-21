Dal Napoli alla Juve firma un biennale | pazzesco

In queste ore si parla di un possibile trasferimento di un calciatore dal Napoli alla Juventus. La trattativa riguarda un accordo di due anni e ha suscitato molta attenzione tra appassionati e addetti ai lavori. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né dettagli aggiuntivi sul futuro del giocatore. La situazione resta in fase di sviluppo e monitorata da vicino dagli osservatori del calcio italiano.

Colpo di scena in queste ore: un calciatore del Napoli potrebbe infatti trasferirsi alla Juventus in estate. In attesa della sfida interna contro il Sassuolo, valida per la trentesima giornata di Serie A, la Juventus continua a essere molto attiva sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista del prossimo anno. I bianconeri puntano alla qualificazione alla prossima Champions League che permetterebbe di ottenere un bel po’ di soldi da reinvestire per operazioni in entrata, ma intanto si tengono d’occhio diverse occasioni a parametro zero. Leonardo Spinazzola (ANSA) – Calciomercato Una di queste porta a Leonardo Spinazzola, che è in scadenza di contratto con il Napoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dal Napoli alla Juve, firma un biennale: pazzesco Articoli correlati Biennale col Napoli, Conte lo vuole a tutti i costi: firma a un passoArrivano buone notizie per Antonio Conte e tutto il Napoli con gli azzurri che potrebbero presto festeggiare la firma di un calciatore con un... Pazzesco Conte, lo ha fatto fuori: via dal NapoliIl Napoli continua a vivere settimane complicate, tra risultati che non arrivano e decisioni forti: Conte lo fa fuori. Napoli-Juve: Un insolito inizio Una raccolta di contenuti su Dal Napoli Temi più discussi: Dal Napoli alla Juventus: Spalletti si riprende un suo fedelissimo | Super rinforzo a fine stagione; Juventus, occasione a zero dal Napoli: destino incrociato con Spalletti; Perché la Juventus (ri)vuole Spinazzola: dal contratto col Napoli al ruolo, occasione per Spalletti; Ciro Ferrara escluso da Jorit nel murale allo stadio Maradona: Io figlio di Napoli. E scrive F839. Morata crea, Szczesny e Kean distruggono: Napoli in rimonta sulla JuveLa Juve esce sconfitta 2-1 dal Maradona, dopo essere passata in vantaggio al 10' con Morata: seconda rimonta subita dall'inizio del campionato, ma stavolta i bianconeri lasciano agli avversari anche i ... gazzetta.it Perché la Juventus (ri)vuole Spinazzola: dal contratto col Napoli al ruolo, occasione per SpallettiAffondo della Juventus per Leonardo Spinazzola, i cui discorsi col Napoli relativi al rinnovo non sono ancora decollati: per l'esterno, in bianconero, si tratterebbe di un ritorno. msn.com Dal Napoli Soccer Ai Tempi Nostri facebook