L’allenatore Calabro si dice orgoglioso della prestazione dei suoi giocatori, anche se la squadra torna a casa senza punti. Dopo la sconfitta contro il Venezia, Calabro sottolinea che ci sono sconfitte che lasciano comunque sensazioni positive. Per lui, l’importante è aver dato tutto in campo, anche quando i risultati non arrivano.

"Orgoglioso dei miei ragazzi". Ci sono sconfitte e sconfitte e quella maturata allo stadio “Penzo“ è una di quelle che lasciano tante sensazioni positive nonostante il risultato avverso. L’allenatore Antonio Calabro (nella foto) nella conferenza stampa post partita non ha potuto non esprimere la propria soddisfazione. "Avevo chiesto ai miei ragazzi di affrontare questa partita a viso aperto sfruttando al meglio le nostre caratteristiche per tirare una linea a fine partita senza dover avere rimpianti. E’ quello che è successo e perciò non ho potuto fare a meno di congratularmi con loro. Torniamo a casa senza punti ma a testa altissima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le interviste Calabro orgoglioso della prestazione fornita dai suoi ragazzi. "Torniamo a casa senza punti ma a testa altissima»

Le interviste di Calabro evidenziano la competenza dei suoi giocatori e rendono omaggio a Fiorillo, sottolineando la sua professionalità.

