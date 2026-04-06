Scuola in didattica a distanza dal 1° maggio l' ipotesi contro la crisi energetica | critiche al piano

A partire dal 1° maggio, si valuta la possibilità di riprendere la didattica a distanza e lo smart working come risposta alla crisi energetica. L’ipotesi, avanzata da alcuni sindacati, mira a ridurre il consumo di energia nelle scuole e negli uffici pubblici. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra docenti, studenti e amministrazioni, mentre si discute sulle modalità di attuazione e sugli eventuali effetti sulla didattica e sulle attività lavorative.

La scuola potrebbe tornare in Dad. Questa è una delle idee per limitare il consumo di energia. L’ipotesi, portata avanti da alcuni sindacati, prevede il ritorno della didattica a distanza per il settore scolastico e universitario a partire ipoteticamente dal 1° maggio, così come il ritorno allo smart working per molte aziende. La Rete nazionale per la scuola in presenza attacca e critica il piano, chiedendo che non si torni a sacrificare la scuola come durante la pandemia di Covid-19. Allarme di Anief: Dad da maggio Contro la crisi energetica e le sue ripercussioni, come un rischio di inflazione elevato entro giugno, il presidente nazionale di Anief lancia l’ipotesi, insieme ad altri sindacati, di un ritorno alla didattica a distanza e allo smart working. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Scuola in didattica a distanza dal 1° maggio, l'ipotesi contro la crisi energetica: critiche al piano Crisi energetica, la proposta di Anief: “Dal 1° maggio possibile didattica a distanza per l’ultimo mese di scuola. Smart working per docenti e ATA”La crisi energetica e il caro carburanti rischiano di far impennare l'inflazione verso livelli record entro il mese di giugno. Crisi energetica: torna l’ipotesi della scuola a distanza?La possibilità di riattivare la didattica a distanza per l’ultimo mese scolastico sta riemergendo nel dibattito pubblico, spinta dalla crisi... Temi più discussi: Crisi energetica, la proposta di Anief: Dal 1° maggio possibile didattica a distanza per l'ultimo mese di scuola. Smart working per docenti e ATA; Caro energia, possibile ritorno alla Dad come ai tempi del Covid? Per la ‘Rete nazionale scuola in presenza’ è un’ipotesi assurda; Scuola a distanza per il caro carburanti? Scoppia la protesta: Ipotesi inaccettabile; Scuola, la Rete nazionale contro il ritorno della Dad: Ipotesi assurda legata al caro carburanti. Didattica a distanza da maggio per crisi energetica e caro benzina? L'ipotesi scatena il dibattito: «Non sacrificate la scuola»L’ipotesi di un ritorno, anche parziale, alla didattica a distanza nell’ultimo mese di scuola riapre il fronte delle polemiche. Sullo sfondo la crisi energetica e il caro ... leggo.it Crisi energetica, la proposta di Anief: Dal 1° maggio possibile didattica a distanza per l’ultimo mese di scuola. Smart working per docenti e ATAIl sindacato propone lo smart working per i lavoratori pubblici: Male minore per fronteggiare l'inflazione da caro carburanti ... orizzontescuola.it A Marsala c’è una scuola che non può più accettare studenti. Non perché manchino le richieste, ma perché mancano le aule. Succede al CPIA, il centro per l’istruzione degli adulti: iscrizioni bloccate da mesi, corsi limitati, progetti a rischio. E intanto ci sono sp facebook Sei anni fa la Pasqua del lockdown. Scuola, sanità, infrastrutture, cosa è cambiato x.com