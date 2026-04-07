Da tutto il mondo per il nostro vino Oltre 30 cantine umbre protagoniste

Durante Vinitaly 2026, numerose cantine umbre si sono riunite per promuovere il loro vino a livello internazionale. Oltre 30 aziende provenienti dalla regione hanno partecipato all’evento, che si tiene ogni anno in Italia. La partecipazione si inserisce in un progetto di valorizzazione del settore vitivinicolo umbro, coinvolgendo produttori, operatori e rappresentanti istituzionali. La manifestazione ha visto la presenza di pubblico e operatori provenienti da vari Paesi.

Nell’ambito delle attività di promozione del vino umbro in occasione di Vinitaly 2026, la Cia – Agricoltori Italiani dell’Umbria, in collaborazione con ICE organizza un tour incoming riservato a buyer internazionali, in programma dall’8 al 10 con successivo trasferimento a Verona per l’apertura della manifestazione. L’iniziativa coinvolgerà operatori selezionati provenienti da Austria, Canada, Cina, Corea del Sud, Germania, Stati Uniti e Irlanda, e rappresenta un’occasione concreta per rafforzare il posizionamento del vino umbro sui mercati esteri. "Non si tratta di una semplice attività promozionale, ma di un percorso strutturato di... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da tutto il mondo per il nostro vino. Oltre 30 cantine umbre protagoniste Torino, al Salone del Vino oltre 500 cantine e 50 eventi tra cene, degustazioni e appuntamenti diffusiC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Il Piemonte... Calato il sipario sulla rassegna Yare. In archivio un’edizione da record. Oltre 600 ospiti da tutto il mondoSi è conclusa la sedicesima edizione di Yare, Yachting Aftersales & Refit Experience, organizzata da NAVIGO nel distretto nautico toscano dall’11 al... Temi più discussi: Da tutto il mondo per il nostro vino. Oltre 30 cantine umbre protagoniste; In bici sulla Alpi con La Fausto Coppi: oltre 1700 ciclisti da tutto il mondo; LATINA | Oltre 2000 scatti da tutto il mondo per il Concorso Internazionale di Fotografia, chiuse le iscrizioni; Viabilità per la sfilata dei Tornei internazionali Cornacchia, Gallini e Donna Cup. Valsana, l'azienda trevigiana dai padri ai figli: oltre 2 milioni di chili di specialità spediti in tutto il mondoGodega di Sant'Urbano, tagliato dalla Pedemontana, è a modo suo un paese speciale. A pochi chilometri da dove il Tagliamento, scendendo, divide Veneto e Friuli, ma come diceva Carlo Sgorlon divide la ... ilgazzettino.it Traffico di esseri umani, l'Interpol arresta oltre 3.700 persone in tutto il mondoL'operazione Liberterra III, che ha coinvolto 119 Paesi, ha permesso di salvare oltre 4.400 potenziali vittime della tratta, spesso reclutate con il pretesto di un impiego all'estero Un giro di vite ... it.euronews.com Nidyon: oltre 30 anni di ingegneria evoluta per costruire il futuro di San Marino - facebook.com facebook VAI FLAVIOOOOO Dopo oltre 2 ore e 30 di match Cobolli batte Comesana e parte con il piede giusto a Montecarlo. Niente da fare invece per Arnaldi, sconfitto in due set da Garin @BMWItalia x.com