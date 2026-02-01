Torino al Salone del Vino oltre 500 cantine e 50 eventi tra cene degustazioni e appuntamenti diffusi

A Torino, il Salone del Vino apre le porte con oltre 500 cantine e 50 eventi tra cene, degustazioni e incontri diffusi. Da sabato 28 febbraio a lunedì 2 marzo, le OGR si trasformano nella capitale del vino piemontese. L’evento, alla sua quarta edizione, porta in città appassionati e operatori del settore, pronti a scoprire nuove etichette e abbinamenti sotto il tema “Degustare è scoprire”.

Il Piemonte si prepara a trasformarsi nella più grande "cantina aperta" d'Italia. Da sabato 28 febbraio a lunedì 2 marzo 2026, le OGR Torino ospiteranno la quarta edizione del Salone del Vino, un evento che quest'anno adotta il suggestivo tema "Degustare è scoprire". La manifestazione non sarà solo una vetrina espositiva, ma un vero percorso culturale volto a raccontare il vino come espressione di comunità, innovazione e territorio. Il weekend di sabato e domenica sarà interamente dedicato agli appassionati, che potranno scoprire oltre 500 cantine e partecipare a più di 50 masterclass gratuite.

