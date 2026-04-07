Dà in escandescenze dopo lo scontro Botte a poliziotto e vigili

Dopo un episodio di aggressione, un uomo ha avuto una violenta reazione durante un intervento di polizia e vigili urbani. La vicenda si è conclusa con una condanna che prevede l’allontanamento dalla città per quattro anni. In caso di violazione del divieto, rischia una multa di diecimila euro e una pena detentiva di un anno e mezzo. La decisione è stata presa dal tribunale locale.

Dovrà stare lontano da Brescia per quattro anni e se tornerà non solo prenderà una multa da diecimila euro, ma potrebbe finire in carcere per un anno e mezzo. Lo ha deciso il questore di Brescia Paolo Sartori, che ha firmato il foglio di via per un trentaquattrenne veronese domiciliato in città. Il veronese nelle scorse ore è rimasto coinvolto in un incidente strdadale in via Duca Degli Abruzzi, nella zona Sud di Brescia. Sia lui sia il guidatore dell’altro veicolo non l’hanno presa bene e hanno cominciato a litigare ferocemente, arrivando a minacciarsi e a danneggiare le rispettive auto. Un poliziotto libero dal servizio e altri automobilisti sono intervenuti per cercare di sedare la discussione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Poliziotto ferito durante scontro a Torino: sindacati chiedono protezione ai vigili urbaniUn poliziotto è stato ferito gravemente a Torino durante uno scontro in cui sono coinvolti agenti di polizia e manifestanti.

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“Mentre alle scuole medie son botte (Dio che botte!) alle superiori il bullismo si manifesta attraverso il disprezzo e l'isolamento. Raramente si viene alle mani anche se talora capita. Si è fuori dal giro. Tutte esperienze vissute, niente teoria.” Emanuele - facebook.com facebook

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