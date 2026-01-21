Dà in escandescenze dopo una lite in un bar | in manette un 19enne

Un giovane di 19 anni di Chiusi è stato arrestato dai carabinieri di Montepulciano dopo aver dato in escandescenze durante una lite in un bar. L’episodio ha portato all’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. L’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di gestire la situazione e garantire la sicurezza pubblica.

CHIANCIANO TERME – Personale dell’aliquota radiomobile della compagnia dei carabinieri di Montepulciano ha arrestato un diciannovenne italiano di Chiusi, presumibilmente resosi responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Il soggetto, infatti, all’1,30 a Chianciano Terme, nei pressi di un bar del centro, in stato di forte agitazione psicomotoria dovuta alla presumibile assunzione di sostanze alcoliche, dopo un’accesa discussione con altri avventori e la donna che gestisce l’esercizio pubblico, che si rifiutava di somministrargli altre sostanze alcoliche, ha iniziato a lanciare sedie tentando poi di danneggiare la segnaletica, le opere stradali e di sradicare un paletto in metallo; durante tali azioni ha minacciato reiteratamente i militari che tentavano di tranquillizzarlo, fino a che uno dei due è stato colpito con pugni e spintoni.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

