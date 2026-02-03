Questa mattina a Torino si è consumato uno scontro tra agenti di polizia e manifestanti. Durante gli incidenti, un poliziotto è stato ferito gravemente. Non sono ancora chiare le cause dello scontro, ma i sindacati dei vigili urbani chiedono ora maggiore protezione per i loro colleghi. La zona è stata chiusa al traffico mentre si cercano di ricostruire i fatti.

Un poliziotto è stato ferito gravemente a Torino durante uno scontro in cui sono coinvolti agenti di polizia e manifestanti. Le associazioni sindacali della polizia hanno espresso solidarietà all’operatore aggredito, definendo l’aggressione come “un tentato omicidio, non una protesta”. I sindacati, tra cui la Segreteria Nazionale di Pensionati per l’Italia, la Federazione Sicurezza e Difesa, LISIPO e Amici della Polizia, hanno denunciato l’utilizzo eccessivo del diritto di sciopero come mezzo politico. Secondo loro, le manifestazioni sono ormai strumenti di attacco alle istituzioni e alla forza di polizia, che vengono utilizzati per colpire il governo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Poliziotto ferito durante scontro a Torino: sindacati chiedono protezione ai vigili urbani

I sindacati Uil-Fpl e Silpol chiedono al sindaco Federico Basile di pubblicare subito la graduatoria del concorso per 100 agenti di polizia municipale.

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio a Frosinone, davanti al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

