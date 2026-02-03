Poliziotto ferito durante scontro a Torino | sindacati chiedono protezione ai vigili urbani

Questa mattina a Torino si è consumato uno scontro tra agenti di polizia e manifestanti. Durante gli incidenti, un poliziotto è stato ferito gravemente. Non sono ancora chiare le cause dello scontro, ma i sindacati dei vigili urbani chiedono ora maggiore protezione per i loro colleghi. La zona è stata chiusa al traffico mentre si cercano di ricostruire i fatti.

Un poliziotto è stato ferito gravemente a Torino durante uno scontro in cui sono coinvolti agenti di polizia e manifestanti. Le associazioni sindacali della polizia hanno espresso solidarietà all’operatore aggredito, definendo l’aggressione come “un tentato omicidio, non una protesta”. I sindacati, tra cui la Segreteria Nazionale di Pensionati per l’Italia, la Federazione Sicurezza e Difesa, LISIPO e Amici della Polizia, hanno denunciato l’utilizzo eccessivo del diritto di sciopero come mezzo politico. Secondo loro, le manifestazioni sono ormai strumenti di attacco alle istituzioni e alla forza di polizia, che vengono utilizzati per colpire il governo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

