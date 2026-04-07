Da eroe a imputato | arrestato il veterano SAS per 4 omicidi

Un ex militare australiano, noto per aver ricevuto la Victoria Cross, è stato arrestato presso l’aeroporto di Sydney con l’accusa di aver commesso quattro omicidi. L’uomo, noto per il suo passato come veterano delle forze speciali, è stato fermato dalle autorità al momento del suo arrivo. L’arresto segue indagini che hanno portato a questa misura cautelare, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’operazione.

Ben Roberts-Smith, ex militare australiano insignito della Victoria Cross, è stato fermato dalle autorità presso l’aeroporto di Sydney. L’arresto riguarda accuse di crimini di guerra commessi in Afghanistan. Il soggetto, noto per essere il veterano più decorato del suo Paese nel contesto afghano, era atteso in tribunale a Sydney proprio nella giornata di martedì. Questo intervento segue un percorso giudiziario complesso, iniziato con il tentativo dell’uomo di intentare cause per diffamazione contro tre testate giornalistiche che avevano riportato le accuse a suo carico. Le imputazioni riguardano l’uccisione di civili non armati e episodi di bullismo verso i propri commilitoni durante il servizio prestato all’interno della SAS australiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Da eroe a imputato: arrestato il veterano SAS per 4 omicidi Ghemon, Brunori Sas e Sal Da Vinci: il cartellone prende formaMentre gli uffici comunali e la gestione commissariale lavorano alla stesura del bando per l’affidamento definitivo, il Teatro Carlo Gesualdo non... Albertini su Milan-Inter: “Il derby è tradizione, orgoglio, sentimento. Leao, parole da veterano”Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan per molte stagioni (prima dal 1988 al 1990, poi dal 1991 al 2002, per un totale di 406 partite...