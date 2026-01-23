Il cartellone del Teatro Carlo Gesualdo si arricchisce con le presenze di Ghemon, Brunori Sas e Sal Da Vinci. Mentre le procedure amministrative sono in corso, la programmazione culturale prosegue senza interruzioni, offrendo al pubblico un’offerta musicale di qualità. L’attività del teatro rimane attiva, confermando il suo ruolo di punto di riferimento per gli eventi artistici della zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Mentre gli uffici comunali e la gestione commissariale lavorano alla stesura del bando per l’affidamento definitivo, il Teatro Carlo Gesualdo non ferma la sua attività. La strategia è chiara: utilizzare i finanziamenti regionali per garantire una programmazione di alto livello che accompagni il pubblico fino al prossimo autunno, assicurando al “Massimo” avellinese il ruolo di baricentro culturale della provincia irpina. Il 2026 si apre nel segno della melodia d’autore. Il 24 gennaio sarà Gigi Finizio a inaugurare l’anno, con un appuntamento che si avvia velocemente verso il tutto esaurito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ghemon, Brunori Sas e Sal Da Vinci: il cartellone prende forma

Leggi anche: Book Festival: bilancio da sogno. Oltre 4mila arrivi e 50 autori da Brunori Sas a don Ciotti

Amici, le pagelle della quindicesima puntata: Maria da applausi (8), Brunori Sas positivo (7), prof. sfidanti (5)Ecco le pagelle della quindicesima puntata di Amici 2026, condotta da Maria De Filippi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Ghemon, Brunori Sas e Sal Da Vinci: il cartellone prende forma.

Brunori Sas, chi è la moglie Simona Marrazzo? Figlia Fiammetta/ Ormai è una donna rassegnataBrunori Sas, la vita privata del cantautore: il matrimonio con Simona Marrazzo, la figlia Fiammetta e la canzone a lei dedicata. ilsussidiario.net

Brunori Sas, chi è?/ Dal periodo buio per il sovrappeso alla rinascita: Maltratto per anni il mio corpoBrunori Sas, il cantautore racconta il suo passato e il periodo del sovrappeso, la rinascita fisica e il successo: Temevo di non reggere il Festival Oggi Brunori Sas gode di ottima salute ed è in ... ilsussidiario.net

Ghemon Taglia grande Età matura 8 anni Anima giovane Incrocio ufficiale tra bull Terrier e cavallo (sì, lo ammettiamo ) È equilibrato, buono, affettuoso e affidabile. Uno di quei cani che ti guardano negli occhi e ti fanno sentire a casa. Pronto per - facebook.com facebook