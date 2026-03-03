Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha commentato il derby contro l'Inter in programma domenica sera a San Siro. Nell'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', ha sottolineato che il match rappresenta una tradizione e un momento di grande orgoglio e sentimento per entrambe le squadre. Albertini ha inoltre commentato le parole di Leao, definendole da veterano.

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan per molte stagioni (prima dal 1988 al 1990, poi dal 1991 al 2002, per un totale di 406 partite disputate, 28 gol fatti e 15 trofei vinti, tra cui 5 Scudetti e 3 Coppe dei CampioniChampions League), ha parlato del derby di Milano di domenica sera contro l'Inter - ma non soltanto - in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sul derby: «Non è mai una partita come le altre. In palio ci sono sempre tre punti, ma dietro c’è molto più: tradizione, orgoglio, sentimento». Su Rafael Leão che ha parlato di 'questione di vita o morte' e di prendere il derby 'sul personale': «Ai miei tempi non c’era nemmeno bisogno di certi richiami. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Albertini su Milan-Inter: “Il derby è tradizione, orgoglio, sentimento. Leao, parole da veterano”

Leggi anche: Albertini: "Sto con Leao, ha parlato da veterano. In un derby porti in campo la storia del club"

Milan, Allegri studia l’assetto per il derby contro l’Inter: muscoli, orgoglio e scelte fortiL'edizione della 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola presenta un approfondimento sulle possibili scelte di Allegri in vista del derby contro...

Aggiornamenti e notizie su Albertini su Milan Inter Il derby è...

Temi più discussi: Milan-Inter, Leao accende il derby. Albertini: Ha ragione. Berti: Ci carica, bravo!; Leao ha ragione E per il mio Milan èl’ultimachan­ce; Albertini: Il derby sfugge alle logiche normali. Per Leao vita o morte? Una volta non servivano certi richiami...; Milan, Nilsen ricorda il gol su punizione nel 5-0 contro l’Inter: Boban e Albertini mantennero la promessa.

Albertini verso il derby: Scudetto? Per il Milan è l'ultima chiamata, anche se non credo che possa riaprire il campionatoIn vista del derby di domenica, l'ex giocatore rossonero Demetrio Albertini ha dichiarato in merito alle chance scudetto del Milan: Beh, è l’ultima chiamata. Se ... milannews.it

Milan-Inter, Leao accende il derby. Albertini: Ha ragione. Berti: Ci carica, bravo!I due grandi ex centrocampisti condividono le parole dell'attaccante portoghese. msn.com

. @acmilan, #Allegri studia l’assetto per il #derby contro l’Inter: muscoli, orgoglio e scelte forti - #DerbyMilano #DerbydellaMadonnina #MilanInter #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com

Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, se i programmi non cambieranno all'ultimo, Gerry #Cardinale - managing partner del fondo #RedBird e proprietario del AC Milan - sarà a #SanSiro, domenica 8 marzo, alle ore 20:45, per il #derby contro l'Inter. - facebook.com facebook