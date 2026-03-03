Libera Avellino i giovani e la memoria delle vittime innocenti di mafia

Una mattina luminosa, senza fronzoli, inizia con il ricordo delle vittime innocenti di mafia. Libera Avellino organizza un evento dedicato ai giovani, che si concentra sulla memoria di Lea Garofalo e delle persone uccise dalla criminalità organizzata nella provincia. La giornata si svolge con testimonianze e momenti di riflessione, puntando a mantenere vivo il ricordo di chi ha perso la vita per mano della mafia.

Una mattina chiara, senza orpelli. Sulle orme di Lea Garofalo e delle vittime innocenti delle mafie irpine. È la direzione scelta da Libera Avellino per il 21 marzo. Un percorso netto, tracciato dentro le scuole e portato fuori, davanti a tutti. In prima fila i ragazzi e le ragazze degli istituti superiori di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Pratola Serra e dell'Istituto Comprensivo "Carlo Alberto Dalla Chiesa" di Prata di Principato Ultra. Con i loro docenti hanno lavorato sulla memoria delle vittime innocenti. Studio, domande, nomi letti uno per uno. Senza scorciatoie. Oggi quel lavoro è uscito dalle aule. È diventato voce pubblica, in due momenti distinti, intensi, attraversati da un silenzio attento.

Giornata di intitolazioni ad Arezzo: memoria, impegno civile e comunità nel ricordo delle vittime e dei giovaniO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! Due cerimonie nel territorio comunale...

Altavilla Irpina, Libera e gli studenti: la memoria come scudo contro mafia e drogaIncontro nella scuola “Caruso”: storie, cronaca e consapevolezza tra le nuove generazioni per resistere al potere criminale Oggi, 28 gennaio 2026, ad...

