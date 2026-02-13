Inizia la corsa di Bardolino per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2029

Bardolino ha dato il via alla corsa per diventare Capitale Italiana della Cultura 2029, presentando lunedì 9 febbraio il suo progetto durante un incontro pubblico nella Sala Matrimoni del municipio.

La presentazione del progetto è avvenuta lunedì in municipio. «Vogliamo dare forma a un progetto capace di generare benefici concreti per la comunità», ha detto il sindaco Bertasi È stato presentato nella serata di lunedì 9 febbraio, nel corso di un partecipato incontro pubblico che si è tenuto nella Sala Matrimoni del municipio di Bardolino, il percorso che condurrà alla candidatura del Comune veronese e del lago di Garda a Capitale Italiana della Cultura 2029. Un momento di confronto voluto dall'Amministrazione comunale per condividere con i cittadini obiettivi, visione e metodo di un progetto che coinvolgerà l’intero territorio gardesano.🔗 Leggi su Veronasera.it

La candidatura della "Città Caudina" a Capitale Italiana della Cultura 2028 è stata presentata questa mattina presso la Reggia di Caserta.

