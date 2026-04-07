La NASA ha scelto di chiamare la sua nuova missione Artemis, riprendendo il nome di una dea greca, in continuità con la storica missione Apollo degli anni '60 e '70. La decisione riflette un legame simbolico tra passato e presente, mentre si prepara il ritorno dell’uomo sulla Luna. La missione Artemis è programmata per lanciarsi con l’obiettivo di portare astronauti sul satellite naturale entro questa decade.

Il ritorno dell’uomo sulla Luna non è soltanto una sfida tecnologica: è anche un racconto fatto di simboli, memoria e visione del futuro. Non è un caso che la NASA abbia scelto per il suo nuovo programma lunare un nome ricco di significati: Artemis. Dietro questa scelta si intrecciano mitologia greca, storia dell’esplorazione spaziale e un nuovo modo di immaginare la presenza umana nello spazio. Il nome “Artemis” deriva da Artemide, una delle divinità più importanti della mitologia greca. Artemide era la dea della caccia, della natura selvaggia e soprattutto della Luna. Ma c’è un dettaglio che rende questa scelta particolarmente significativa: era la sorella gemella di Apollo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Da Apollo ad Artemis: perché la missione della NASA porta il nome di una dea greca (speciale)?

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