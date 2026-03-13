Artemis II la NASA punta ad aprile per il lancio della prima missione con equipaggio verso la Luna

La NASA ha annunciato che Artemis II, la prima missione con equipaggio verso la Luna in oltre mezzo secolo, potrebbe essere lanciata il primo aprile 2026 alle 18:24 in Florida, con un orario corrispondente alle 00:24 del giorno successivo in Italia. La data proposta rappresenta il primo possibile tentativo di avvio di questa missione.

La NASA ha annunciato che il lancio della missione Artemis II, la prima con equipaggio a sorvolare la Luna dopo oltre 50 anni, potrebbe avvenire già il 1° aprile 2026 alle 18:24 ora locale in Florida (00:24 del 2 aprile in Italia). Entro giovedì 19 marzo il trasferimento del razzo SLS e della capsula Orion al launch pad 39B del John F. Kennedy Space Center. 🔗 Leggi su Fanpage.it

