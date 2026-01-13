Mamma voglio la pelle come su TikTok | sieri e creme antirughe già a 8 anni boom di ' Sephora Kids' nei negozi forlivesi

Negli ultimi tempi si assiste a un crescente interesse per prodotti di skincare anche tra i più giovani, come dimostra il successo di 'Sephora Kids' nei negozi di Forlì. Questa tendenza riflette le nuove modalità di consumo e la diffusione di stili di vita influenzati dai social media, dove anche i più piccoli mostrano attenzione alla cura della propria pelle fin dalla tenera età.

In un'epoca veloce come quella in cui viviamo, cambiano le mode in continuazione e cambia anche il modo di fruirne. Ora sono i social network che dettano legge, attraverso le parole e le sponsorizzazioni degli influencer che decidono i trend del momento. Da questo fenomeno non è esente il mondo. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

