Cure palliative insediata in Ats la Rete provinciale

È stata istituita in un'azienda sanitaria locale la Rete provinciale dedicata alle cure palliative, con l’obiettivo di sviluppare un percorso organizzato che favorisca un passaggio da un modello focalizzato esclusivamente sulla fase terminale a uno più ampio e proattivo. La rete mira a migliorare l’assistenza e l’accompagnamento dei pazienti lungo tutto il percorso di cura, coinvolgendo diverse figure professionali e strutture del territorio.

LE NOVITÀ. «Un percorso strutturato per compiere il passaggio da un modello centrato sulla fase terminale della malattia a un approccio più ampio e proattivo». Si è insediata nella sede di Ats Bergamo (quale ente coordinatore) la Rete Locale Cure Palliative (Rlcp), che riunisce tutti i principali attori coinvolti nel percorso assistenziale di Cure Palliative. Nel territorio della provincia di Bergamo, la «Rlcp» rappresenta il modello organizzativo attraverso cui viene garantita una presa in carico integrata, continua e personalizzata ai pazienti cronici, complessi e fragili e il supporto alle loro famiglie. La Rete coinvolge Ats e tutti i... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Cure palliative, insediata in Ats la Rete provinciale Cure palliative: in Ats il primo incontro della rete localeAlla sede di Ats Bergamo – quale Ente coordinatore -, si è insediata la Rete Locale Cure Palliative (RLCP), che riunisce tutti i principali attori... La Rete di cure palliative della Asl di Viterbo ottiene il riconoscimento regionaleCure ed equità di accesso per i pazienti affetti da patologie croniche evolutive e inguaribili hanno ricevuto l'importante certificazione da parte... Si parla di: Cure palliative, insediata in Ats la Rete provinciale. Cure palliative, insediata in Ats la Rete provinciale«Un percorso strutturato per compiere il passaggio da un modello centrato sulla fase terminale della malattia a un approccio più ampio e proattivo». ecodibergamo.it Cure palliative. In GU il decreto per la certificazione dei mediciIl decreto prevede che, per ottenere la certificazione, il medico privo di specializzazione e delle specializzazioni richieste debba avere svolto, alla data di entrata in vigore della legge di ... quotidianosanita.it