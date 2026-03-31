Cure palliative | in Ats il primo incontro della rete locale

Nella sede di Ats Bergamo, che svolge il ruolo di coordinatore, si è tenuto il primo incontro della Rete Locale Cure Palliative (RLCP). La rete comprende i principali attori impegnati nel percorso assistenziale dedicato alle Cure Palliative, con l’obiettivo di organizzare e migliorare i servizi offerti.

Alla sede di Ats Bergamo – quale Ente coordinatore -, si è insediata la Rete Locale Cure Palliative (RLCP), che riunisce tutti i principali attori coinvolti nel percorso assistenziale di Cure Palliative. LA RLCP IN PILLOLE Di cosa si tratta? Nel territorio della provincia di Bergamo, la RLCP rappresenta il modello organizzativo attraverso cui viene garantita una presa in carico integrata, continua e personalizzata ai pazienti cronici, complessi e fragili e il supporto alle loro famiglie. Chi compone la Rete? La Rete coinvolge ATS e tutti i soggetti erogatori: le ASST del territorio Bergamo Est, ASST Bergamo Ovest e ASST Papa Giovanni XXIII, il Privato accreditato, le RSA, gli Hospice, le Unità di CP-DOM, le Organizzazioni di Volontariato insieme ai Medici di Assistenza Primaria e ai Pediatri di Libera Scelta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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