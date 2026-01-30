La Rete di cure palliative della Asl di Viterbo ottiene il riconoscimento regionale

La Regione Lazio ha riconosciuto ufficialmente la rete di cure palliative della Asl di Viterbo. L’organizzazione ha superato tutti i controlli e rispetta le norme ministeriali e le linee guida nazionali. Ora, i servizi di assistenza ai pazienti in fase avanzata saranno ancora più affidabili e ben strutturati.

Cure ed equità di accesso per i pazienti affetti da patologie croniche evolutive e inguaribili hanno ricevuto l'importante certificazione da parte della Pisana La Regione Lazio ha accreditato l’organizzazione e il funzionamento della Rete locale di cure palliative della Asl di Viterbo, attestandone la piena rispondenza alle più recenti direttive ministeriali e alle linee guida nazionali in materia di assistenza palliativa. Il riconoscimento riguarda la Rete, configurata come un sistema integrato e multidisciplinare di servizi, finalizzato a garantire continuità assistenziale, appropriatezza delle cure ed equità di accesso per i pazienti affetti da patologie croniche evolutive e inguaribili.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

