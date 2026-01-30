La Rete di cure palliative della Asl di Viterbo ottiene il riconoscimento regionale

La Regione Lazio ha riconosciuto ufficialmente la rete di cure palliative della Asl di Viterbo. L’organizzazione ha superato tutti i controlli e rispetta le norme ministeriali e le linee guida nazionali. Ora, i servizi di assistenza ai pazienti in fase avanzata saranno ancora più affidabili e ben strutturati.

Cure ed equità di accesso per i pazienti affetti da patologie croniche evolutive e inguaribili hanno ricevuto l'importante certificazione da parte della Pisana La Regione Lazio ha accreditato l’organizzazione e il funzionamento della Rete locale di cure palliative della Asl di Viterbo, attestandone la piena rispondenza alle più recenti direttive ministeriali e alle linee guida nazionali in materia di assistenza palliativa. Il riconoscimento riguarda la Rete, configurata come un sistema integrato e multidisciplinare di servizi, finalizzato a garantire continuità assistenziale, appropriatezza delle cure ed equità di accesso per i pazienti affetti da patologie croniche evolutive e inguaribili.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Approfondimenti su Viterbo Cure Cure Palliative: la nuova rete della ASL Roma 5 La ASL Roma 5 ha istituito una nuova Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD) dedicata alle Cure Palliative e all'Hospice. “Dalle parole delle cure palliative alle parole degli operatori”: una mostra celebra all’hospice del Valdarno la Giornata nazionale delle cure palliative La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Viterbo Cure Argomenti discussi: Avviso di manifestazione di interesse – Rete Cure Palliative ASL Teramo; Le Cure palliative e il sollievo della sofferenza; I gatti della signora Augusta: storie di cura e Slow Medicine; Oltre la cura, il valore della rete: | contrastare la Tb in Uganda. Cure palliative. Regione Lazio accredita la Rete della Asl di ViterboIl Dg Bianconi: Le cure palliative sono un ambito fondamentale dell’assistenza sanitaria pubblica e la Rete della Asl di Viterbo è un esempio di integrazione efficace tra ospedale ... quotidianosanita.it Malattie rare, Gemmato: le farmacie di comunità possono rafforzare accesso e continuità delle cureIl sottosegretario alla Salute indica la rete delle farmacie come presidio di prossimità anche per i pazienti con malattie rare, dalla distribuzione di farmaci e dispositivi al supporto nei giorni di ... farmacista33.it Dai un’occhiata a questo contenuto su RaiNews che racconta come la Regione Molise stia potenziando la rete per l’ictus, per garantire diagnosi e cure rapide alle persone colpite da questo grave evento cerebrovascolare. È fondamentale che tempo e coordin facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.