Il 7 aprile si celebra la Giornata mondiale della salute, giornata dedicata a sottolineare il ruolo centrale dei pazienti nei sistemi sanitari europei. Si ricorda come la salute non sia solo un principio teorico, ma una condizione reale che influisce sulla vita di milioni di persone. La giornata mette in evidenza le differenze tra chi ha accesso alle cure e chi invece si trova ad affrontare ostacoli quotidiani nel ricevere assistenza.

Cosa significa mettere i pazienti al centro dell’Europa? Il 7 aprile, Giornata mondiale della salute, ricorda che la salute non è un principio astratto, ma una realtà concreta: rappresenta la differenza tra accesso e disuguaglianza, tra speranza e difficoltà quotidiane. Dopo oltre 20 anni senza riforme significative, l’Unione europea ha compiuto un passo decisivo con la revisione più ambiziosa della legislazione farmaceutica dell’ultima generazione. Un risultato non solo legislativo, ma politico: un impegno mantenuto per costruire un sistema che metta davvero al primo posto i pazienti, senza rinunciare all’innovazione e alla sostenibilità economica dei sistemi sanitari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cure accessibili: i pazienti siano centro dei piani in tutta Europa

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