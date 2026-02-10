Concessioni i timori dei gestori dei lidi pugliesi | Le regole siano uguali in tutta Italia

I gestori dei lidi in Puglia esprimono preoccupazione per le nuove regole sulle concessioni demaniali. Vogliono che le norme siano uguali in tutta Italia, senza differenze da regione a regione. Chiedono criteri chiari e uniformi per evitare disparità e facilitare le pratiche di assegnazione. La questione è al centro del dibattito tra chi gestisce le spiagge e le autorità competenti.

L'obiettivo è garantire dei criteri omogenei e le stesse regole in tutta Italia nell'assegnazione delle concessioni demaniali. E questo attraverso il cosiddetto "bando-tipo", che dovrà fungere da modello standard su tutto il territorio nazionale, e quindi anche in Puglia, per le procedure di gara che ogni comune con litorale metterà in atto. Di questo si è discusso ieri pomeriggio nella sede della Confcommercio di Lecce. In una sala piena di imprenditori balneari, preoccupati per l'ormai imminente avvio – seppur in forte ritardo – di quanto previsto dalla direttiva Bolkestein, la norma europea che impone l'assegnazione, tramite gare pubbliche, di concessioni su beni pubblici limitati (come sono appunto le spiagge), vietando le proroghe automatiche, com'è stato sinora.

