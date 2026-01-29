Tumori Calabrese Gilead | ‘impegnati per cure innovative accessibili il prima possibile’

Gilead si impegna a rendere più accessibili le cure innovative contro i tumori. Il rappresentante dell’azienda ribadisce che lavoreranno con associazioni di pazienti, medici e istituzioni per accelerare i percorsi di accesso ai nuovi trattamenti. La sfida è portare le terapie all’avanguardia il prima possibile, senza perdere tempo.

“Il messaggio che diamo è che Gilead giocherà la sua parte e dobbiamo essere uniti con associazioni di pazienti, clinici e istituzioni. L’innovazione ha un prezzo e dobbiamo cercare il modo di renderla sostenibile e disponibile il più in fretta possibile per curare le pazienti che ne hanno bisogno”. Lo ha detto Stefano Calabrese, medical director - oncology di Gilead Sciences Italia, all’incontro che ha dato il via all’iniziativa “Due di Noi sul divano rosa”, promossa da Gilead Sciences Italia con Europa Donna Italia, che rientra nel programma ufficiale dell'Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, per dare voce alle donne con tumore al seno metastatico, a pochi giorni dalla Giornata mondiale contro il cancro (il 4 febbraio). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

In Italia sono attualmente in corso 16 studi clinici sulle nuove terapie per il cancro al seno, secondo quanto riferito da Calabrese di Gilead.

Le terapie con cellule Car-t rappresentano un'innovazione significativa nel trattamento delle patologie ematologiche.

