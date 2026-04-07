Cuore Ascoli | quanti finali da film

L’Ascoli sta vivendo un momento di grande entusiasmo, con il pubblico che segue con passione ogni partita. La squadra, guidata dall’allenatore Tomei, mostra una buona organizzazione e capacità tecnica, portando la squadra vicina alla promozione diretta in Serie B. La piazza è in fermento e i tifosi sembrano credere sempre più nella possibilità di raggiungere l’obiettivo. La stagione si sta facendo emozionante, con molte sfide ancora da affrontare.

Questo Ascoli non molla davvero mai. La forza, unita alle grandi capacità tecnico-tattiche di Tomei e i suoi uomini, stanno mandando letteralmente in delirio un’intera piazza che adesso vede a portata di mano la tanto sognata promozione diretta in B. Un traguardo che sarà possibile centrare attraverso una volata ancor più incredibile dell’impressionante serie di vittorie recentemente ottenute. Il finale al cardiopalma di sabato sera in casa contro la Vis Pesaro (2-1) ha confermato la grande forza di un gruppo che non stacca mai la spina fino agli ultimi istanti. E questo è accaduto anche nei minuti conclusivi di alcune tappe nevralgiche che poi hanno rilanciato con prepotenza la corsa forsennata del Picchio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cuore Ascoli: quanti finali da film Leggi anche: Ascoli, sette finali per provare a sognare. Tomei: "Ravenna, sarà una sfida tosta" Alpino italiano fidato da Hitler: il consiglio militare di Ascoli nel cuore della Seconda Guerra**Il maggiore Giuseppe Renzetti, ufficiale degli alpini di Ascoli, era uno dei pochi italiani a essere considerato “fidato” dal nazismo. Perché YAMAL è PIÙ FORTE di MESSI e RONALDO#ronaldo#messi