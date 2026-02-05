Alpino italiano fidato da Hitler | il consiglio militare di Ascoli nel cuore della Seconda Guerra

Da ameve.eu 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina ad Ascoli si è scoperto che il maggiore Giuseppe Renzetti, ufficiale degli alpini, era uno dei pochi italiani a godere della fiducia di Hitler. La scoperta apre nuovi interrogativi sul ruolo e le scelte di alcuni ufficiali durante la Seconda Guerra Mondiale.

**Il maggiore Giuseppe Renzetti, ufficiale degli alpini di Ascoli, era uno dei pochi italiani a essere considerato “fidato” dal nazismo. Era un uomo di cui Hitler parlava come di un “amico”, di cui Goering e Goebbels tenevano conto. Il suo nome, forse sconosciuto, era però centrale per comprendere l’interconnessione tra Italia e Germania nei primi anni della Seconda Guerra Mondiale.** Il 4 novembre 1891, forse, a Ascoli Piceno, nasceva Giuseppe Renzetti. È un dato incerto, eppure non meno importante è il fatto che, al termine della Prima Guerra Mondiale, egli era ormai un ufficiale degli alpini, tra i primi a combattere contro l’austriaco.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Alpino italiano

L’ufficiale degli alpini di Ascoli fidato consigliere di Hitler

Un ufficiale degli alpini di Ascoli Piceno ha giocato un ruolo chiave nei rapporti tra Mussolini e Hitler prima che salisse al potere nel 1933.

Su Rai 1 prosegue la grande epopea familiare dei Sartori, nel cuore della Seconda Guerra Mondiale, nella serie tv tratta dal romanzo di Giorgio Fontana

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Alpino italiano

Sentieri dell'Amiata rovinati da mezzi pesanti, il Club Alpino Italiano intervieneI sentieri dell'Amiata sono stati danneggiati da mezzi pesanti. Il Club Alpino Italiano ha tracciato oltre 300 km di sentieri, permettendo una mappatura uniforme per un'esperienza di trekking unica. L ... lanazione.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.