Questa mattina ad Ascoli si è scoperto che il maggiore Giuseppe Renzetti, ufficiale degli alpini, era uno dei pochi italiani a godere della fiducia di Hitler. La scoperta apre nuovi interrogativi sul ruolo e le scelte di alcuni ufficiali durante la Seconda Guerra Mondiale.

**Il maggiore Giuseppe Renzetti, ufficiale degli alpini di Ascoli, era uno dei pochi italiani a essere considerato “fidato” dal nazismo. Era un uomo di cui Hitler parlava come di un “amico”, di cui Goering e Goebbels tenevano conto. Il suo nome, forse sconosciuto, era però centrale per comprendere l’interconnessione tra Italia e Germania nei primi anni della Seconda Guerra Mondiale.** Il 4 novembre 1891, forse, a Ascoli Piceno, nasceva Giuseppe Renzetti. È un dato incerto, eppure non meno importante è il fatto che, al termine della Prima Guerra Mondiale, egli era ormai un ufficiale degli alpini, tra i primi a combattere contro l’austriaco.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un ufficiale degli alpini di Ascoli Piceno ha giocato un ruolo chiave nei rapporti tra Mussolini e Hitler prima che salisse al potere nel 1933.

