Il cinema italiano si prepara a ospitare, a partire dal 9 aprile, la pellicola A Cena con il Dittatore, distribuita da Officine UBU, che esplora le tensioni della Spagna del 1939 attraverso una commedia nera antibellica. L’opera di Manuel Gómez Pereira mette in scena un evento immaginario ma basato su presupposti storicamente plausibili. La vicenda si colloca temporalmente a sole due settimane dalla fine della Guerra Civile spagnola, in un clima dove la pace formale convive con una paura persistente. La trama ruota attorno a un banchetto celebrativo richiesto dal generale Franco presso l’Hotel Palace di Madrid. Per realizzare l’evento, il regime è costretto a scarcerare in fretta i migliori cuochi della città, che però sono prigionieri politici e oppositori del sistema franchista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuochi prigionieri e vendetta: la cena segreta per Franco

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