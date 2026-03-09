La cena solidale dei Cuochi ma Buoni e dello chef Cesare Battisti | a tavola con il cuore per aiutare i senzatetto milanesi

A Milano si è svolta una cena solidale organizzata dai Cuochi Ma Buoni e dallo chef Cesare Battisti, con l’obiettivo di sostenere i senzatetto della città. L’evento ha visto coinvolti diversi appassionati di cucina che, pur condividendo la passione, hanno deciso di unire le forze per aiutare chi si trova in difficoltà. La serata si è svolta in un'atmosfera di condivisione e solidarietà.

Milano, 9 marzo 2026 – T orna a Milano cena solidale dei Cuochi Ma Buoni, un gruppo di appassionate e appassionati di cucina che si è incontrato per scambiarsi ricette ed è diventato un progetto di volontariato. Dal 2022 organizza cene benefiche per sostenere realtà impegnate nel sociale e in questi anni il progetto ha raccolto e donato oltre 82.000 euro a realtà impegnate nel sociale. Dov’è organizzata . L'appuntamento è domenica 22 marzo alle ore 19 presso la Trattoria Il Brutto Anatroccolo di via Torricelli 3, insieme allo chef Cesare Battisti del ristorante Ratanà. Il ricavato della serata sarà destinato a Naga, storica organizzazione milanese che dal 1987 offre assistenza sanitaria, sociale e legale gratuita a cittadini e cittadine straniere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

