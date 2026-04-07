Crosetto sull’uso delle basi americane in Italia | Negli ultimi 75 anni nessuno ha mai messo in discussione quegli accordi

Il ministro della Difesa ha iniziato l’informativa alla Camera riguardo all’utilizzo delle basi militari straniere in Italia, affermando che negli ultimi 75 anni nessuno ha mai messo in discussione quegli accordi. Ha sottolineato che tali accordi sono stati rispettati nel tempo senza modifiche o contestazioni formali. La discussione si concentra sull’uso di queste strutture e sul loro ruolo nel contesto militare nazionale e internazionale.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto apre l’informativa alla Camera sull’uso delle basi americane (attualmente usate per decolli tecnici e di ricognizione ma non come punto di partenza per missioni belliche, almeno in un caso con esplicito dinniego del governo ) nel corso del conflitto tra Usa e Iran con una dichiarazione che chiama in causa tutti i partiti, presenti e passati: «Negli ultimi 75 anni nessun governo ha messo mai in discussione i trattati e l’uso delle basi da parte dell’alleato. La fotografia della situazione è questa: ogni governo ha preso atto di questi trattati e li ha applicati». I precedenti di Crosetto. Spiegando poi... 🔗 Leggi su Open.online

Iran, Crosetto: “Da 75 anni nessun governo ha messo in discussione accordi su basi Usa”Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha tenuto un’informativa alla Camera sull’uso delle basi americane in Italia nell’ambito del conflitto in...

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Temi più discussi: Caso Sigonella, Crosetto alla Camera il 7 aprile sull'uso delle basi; Guerra in Iran, l'Italia ha negato l’uso di Sigonella agli Usa; L'Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella: decisione presa da Crosetto. Il piano comunicato mentre i bombardieri erano già in volo. Chigi: Solidi rapporti con Usa; Iran. Sigonella: la smentita di Crosetto.

Crosetto informativa su uso basi italiane: Nessun Governo ha mai disatteso i trattati con Usa(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2026 Il primo punto che voglio, e devo evidenziare, per dovere di verità, è che l'applicazione degli accordi sull'uso delle basi militari americane in Italia è sempre ... msn.com

Crosetto: «Rispettare gli accordi non vuol dire essere in guerra. Nessuno deve usare l'atomica, preoccupa chi la insegue»Settimana intensa per il governo in Parlamento. Oggi alle 16 informativa alla Camera del ministro della Difesa Crosetto sull'uso delle basi militari americane in Italia dopo lo ... ilmattino.it

Informativa del ministro Crosetto alla Camera sull'uso delle basi Usa: 'Sappiamo far rispettare i trattati, non siamo in guerra. Nessun governo ha mai messo in discussione gli accordi con gli Stati Uniti, il Paese ha bisogno di unità'. #ANSA - facebook.com facebook

Oggi alle 16, alla Camera, il ministro della Difesa Crosetto sull'utilizzo delle basi Usa in Italia, dopo il no all'atterraggio di alcuni bombardieri americani a Sigonella. Il dibattito politico intanto è ancora incentrato su caro energia e sicurezza energetica Vasco Pirri x.com