Meloni | Aiuti per i Paesi del Golfo Sull' uso delle basi americane in Italia deciderà il Parlamento Non vogliamo entrare in guerra

Il presidente del Consiglio ha annunciato che il governo intende fornire aiuti ai Paesi del Golfo. Ha inoltre precisato che le decisioni sull’utilizzo delle basi americane in Italia saranno prese dal Parlamento. La leader ha anche dichiarato che l’Italia non desidera entrare in guerra e ha espresso preoccupazione per la crisi in Medio Oriente, sottolineando il peggioramento del rispetto del diritto internazionale dopo l’invasione di un Paese da parte di un membro delle Nazioni Unite.

La situazione in Medio Oriente «preoccupa e direi su diversi fronti. Io sono preoccupata da una crisi sempre più evidente del diritto internazionale prevedibile dopo l’anomalia totale di un membro delle Nazioni Unite» che ha invaso un Paese vicino. Lo ha detto la premier Meloni intervenendo ai microfoni di Rtl 102.5. « Per quello che riguarda le basi militari mi pare che tutti si stiano in realtà attenendo a quello che prevedono gli accordi bilaterali. La stessa portavoce spagnola ha dichiarato ieri che esiste un accordo bilaterale e al di fuori di quell'accordo non ci sarà un utilizzo di basi spagnole. Significa che non viene messo in discussione quello che prevedono gli accordi e penso che valga per tutti così, vale anche per noi», ha continuato la presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

