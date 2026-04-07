Crosetto su uso basi italiane | Non è questione di coraggio la legge ci indica la strada – Il video

Il ministro della Difesa ha dichiarato che l’utilizzo di basi italiane non riguarda questioni di coraggio, ma si basa sulle indicazioni fornite dalla legge. In un video diffuso, ha affermato che il governo ha preso le distanze da decisioni o azioni con cui non si identifica, ribadendo la propria posizione in merito. La dichiarazione è stata resa pubblica in un contesto in cui si discute di utilizzo di strutture strategiche.

(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2026 Noi abbiamo preso le distanze e continuiamo a prendere le distanze da ciò che non condividiamo. Ma io non penso che gli Stati Uniti siano Biden, Trump o Clinton, così come l'Italia non è Meloni, Conte o Draghi, sono due Nazioni da sempre alleate. All'interno di questo, ciò che accade nelle basi è fissato da una legge, da ciò che ha deciso il Parlamento". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto alla Camera per l'informativa sull'utilizzo delle basi italiane da parte degli Stati Uniti. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Lady Viminale Claudia Conte e il ristorante di famiglia di cui è azionista a due passi dal Papa. 🔗 Leggi su Open.online

Crosetto informativa su uso basi italiane: Nessun Governo ha mai disatteso i trattati con Usa – Il video(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2026 "Il primo punto che voglio, e devo evidenziare, per dovere di verità, è che l'applicazione degli accordi...

Crosetto informativa su uso basi italiane: Nessun Governo ha mai disatteso i trattati con Usa(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2026 "Il primo punto che voglio, e devo evidenziare, per dovere di verità, è che l'applicazione degli accordi...

Crosetto su uso basi italiane: Non è questione di coraggio, la legge ci indica la strada

Temi più discussi: Guerra in Iran, l'Italia ha negato l’uso di Sigonella agli Usa; Caso Sigonella, Crosetto alla Camera il 7 aprile sull'uso delle basi; L'Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella: decisione presa da Crosetto. Il piano comunicato mentre i bombardieri erano già in volo. Chigi: Solidi rapporti con Usa; Negata base di Sigonella agli Usa. Chigi: Con loro rapporti solidi. Schlein: premier in Parlamento.

Crosetto alla Cemera sull'uso delle basi Usa: 'Sappiamo far rispettare i trattati, non siamo in guerra'Il ministro in Aula: 'Nessun governo ha mai messo in discussione gli accordi con gli Usa. Non possiamo assecondare rotture isteriche. Il Paese ha bisogno di unità' (ANSA) ... ansa.it

Crosetto in Aula su Sigonella: chiarimenti sul ruolo delle basi Usa in ItaliaIl ministro Crosetto riferisce in Aula sul caso Sigonella: un'informativa per spiegare il diniego all'atterraggio e riaffermare il rispetto dei trattati e della Costituzione ... notizie.it

Iran, Crosetto: "Paura che Trump usi l'atomica Nessuno deve usarla" - facebook.com facebook

Ministro #Crosetto, lei non ha risposto, ha dichiarato il default della politica. Voi addirittura avevate proposto il Nobel per la Pace a #Trump, oggi cercate disperatamente di smarcarvi. Nelle vostre dichiarazioni di impotenza politica ma quale patriottismo c’è #Ir x.com