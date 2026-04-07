Crosetto informativa su uso basi italiane | Nessun Governo ha mai disatteso i trattati con Usa

Il ministro della Difesa ha dichiarato che nessun governo italiano ha mai violato i trattati relativi all'utilizzo delle basi militari statunitensi presenti nel paese. Ha sottolineato che, nel corso di oltre 75 anni, gli accordi sono stati rispettati e mantenuti senza interruzioni o deviazioni. La sua affermazione mira a chiarire la continuità dell’applicazione di questi accordi nel tempo.

(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2026 "Il primo punto che voglio, e devo evidenziare, per dovere di verità, è che l'applicazione degli accordi sull'uso delle basi militari americane in Italia è sempre stata caratterizzata da un'assoluta coerente continuità da oltre 75 anni. In questi anni di storia patria, nessun Governo, di nessun colore politico, ha mai disatteso, messo in discussione, o anche solo ventilato, l'ipotesi di denunciare o non attuare i trattati internazionali e bilaterali tra Italia e Stati Uniti, né nessun governo ha mai messo in discussione il loro contenuto o la loro portata", così il ministro della Difesa Guido Crosetto alla Camera per l'informativa sull'utilizzo delle basi italiane da parte degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Crosetto informativa su uso basi italiane: Nessun Governo ha mai disatteso i trattati con Usa Leggi anche: Iran, Crosetto in Aula: “Vietare uso basi Usa? No a insubordinazioni isteriche, nessun governo lo ha mai fatto” Guerra in Iran, l’informativa di Crosetto alla Camera sull’uso delle basi militari Usa in Italia: la direttaIl decreto Sicurezza restringe il diritto di protesta e colpisce gli attivisti climatici: cosa teme la politica? Iran, Crosetto: “Il rischio di... Temi più discussi: Meloni prepara l'informativa, priorità energia e rilancio del governo; Caso Sigonella, il ministro Crosetto alla Camera il 7 aprile sull'uso delle basi; Crosetto, 'sappiamo far rispettare trattati, non siamo in guerra'; Meloni di Sigonella: No a Trump per l'uso della base, ma lo schiaffo diventa carezza. L'informativa dura della premier. Iran, Crosetto in Aula: Vietare uso basi Usa? No a insubordinazioni isteriche, nessun governo lo ha mai fattoIl ministro della Difesa in Aula respinge le richieste di vietare l'uso delle basi italiane per operazioni USA in Medio Oriente ... ilfattoquotidiano.it Crosetto nell’informativa alla Camera: Nessun governo ha mai messo in discussione i trattati con gli UsaROMA (ITALPRESS) – L’applicazione degli accordi è sempre stata caratterizzata da una coerente continuità da oltre 75 anni. Nessun governo di nessun colore politico ha mai disatteso o ventilato l’ipot ... italpress.com IRAN: CROSETTO, DA 75 ANNI NESSUN GOVERNO HA MESSO IN DISCUSSIONE ACCORDI SU BASI USA x.com “Nessun rimpasto, il governo va avanti. Trump Quando non siamo d'accordo lo diciamo”. Come no, Giorgia. Lo dici proprio dalla mattina alla sera quando non sei d’accordo con Trump Caricaturale. - facebook.com facebook