Crosetto informativa su uso basi italiane | Nessun Governo ha mai disatteso i trattati con Usa – Il video

Il ministro della difesa ha dichiarato che nessun governo italiano ha mai disatteso gli accordi relativi all'uso delle basi militari statunitensi nel paese. In un video diffuso online, ha precisato che la gestione di questi accordi si è mantenuta coerente e continua da oltre 75 anni, sottolineando l’assenza di interruzioni o modifiche nel rispetto degli impegni presi con gli Stati Uniti.

(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2026 "Il primo punto che voglio, e devo evidenziare, per dovere di verità, è che l'applicazione degli accordi sull'uso delle basi militari americane in Italia è sempre stata caratterizzata da un'assoluta coerente continuità da oltre 75 anni. In questi anni di storia patria, nessun Governo, di nessun colore politico, ha mai disatteso, messo in discussione, o anche solo ventilato, l'ipotesi di denunciare o non attuare i trattati internazionali e bilaterali tra Italia e Stati Uniti, né nessun governo ha mai messo in discussione il loro contenuto o la loro portata", così il ministro della Difesa Guido Crosetto alla Camera per l'informativa sull'utilizzo delle basi italiane da parte degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Open.online

Crosetto informativa su uso basi italiane: Nessun Governo ha mai disatteso i trattati con Usa(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2026 "Il primo punto che voglio, e devo evidenziare, per dovere di verità, è che l'applicazione degli accordi...

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Crosetto informativa su uso basi italiane: Nessun Governo ha mai disatteso i trattati con Usa(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2026 Il primo punto che voglio, e devo evidenziare, per dovere di verità, è che l'applicazione degli accordi sull'uso delle basi militari americane in Italia è sempre ... msn.com

Crosetto: «Rispettare gli accordi non vuol dire essere in guerra. Nessuno deve usare l'atomica, preoccupa chi la insegue»Settimana intensa per il governo in Parlamento. Oggi alle 16 informativa alla Camera del ministro della Difesa Crosetto sull'uso delle basi militari americane in Italia dopo lo ... ilmattino.it

Informativa del ministro Crosetto alla Camera sull'uso delle basi Usa: 'Sappiamo far rispettare i trattati, non siamo in guerra. Nessun governo ha mai messo in discussione gli accordi con gli Stati Uniti, il Paese ha bisogno di unità'. #ANSA - facebook.com facebook

IRAN: CROSETTO, DA 75 ANNI NESSUN GOVERNO HA MESSO IN DISCUSSIONE ACCORDI SU BASI USA x.com