Crosetto | Sappiamo far rispettare trattati non siamo in guerra

Il ministro della difesa ha dichiarato che il paese ha la capacità di far rispettare i trattati internazionali e ha precisato che non si trova in uno stato di guerra. Riferendosi alla situazione internazionale, ha commentato che dalla storia, come nel caso di Hiroshima, non si sono appresi insegnamenti sufficienti. Le sue affermazioni sono state fatte in un contesto di discussione sulla crisi attuale tra le nazioni.

Sulla crisi internazionale le parole del ministro Guido Crosetto: da Hiroshima non abbiamo imparato nulla. Nel pomeriggio il titolare della Difesa ha riferito in Parlamento sull’uso delle basi militari: “Rispettare accordi non vuol dire essere coinvolti in una guerra. Noi siamo parte della Nato, non siamo in guerra con l’Iran. Sappiamo far rispettare i trattati”. Servizio di Augusto Cantelmi. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Crosetto: “Sappiamo far rispettare trattati, non siamo in guerra” Leggi anche: Crosetto: sappiamo far rispettare i trattati, non siamo in guerra Leggi anche: Basi Usa, Crosetto: “sappiamo far rispettare trattati” Crosetto: “Sappiamo far rispettare trattati, non siamo in guerra” Temi più discussi: Crosetto, 'sappiamo far rispettare trattati, non siamo in guerra'; Medio Oriente, Crosetto ribadisce: Rispettiamo i trattati ma non siamo in guerra con l'Iran; Guerra in Iran, l'Italia ha negato l’uso di Sigonella agli Usa; Bosnia-Italia: quello che non ci diciamo mai ogni volta che non ci qualifichiamo al Mondiale. Difesa: Crosetto, alleati Usa ma sappiamo far rispettare nostre leggi e TrattatiRispettare accordi non significa coinvolgimento in guerra (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 7 apr - Siamo alleati dagli Stati Uniti, legati ... ilsole24ore.com Crosetto alla Cemera sull'uso delle basi Usa: 'Sappiamo far rispettare i trattati, non siamo in guerra'Il ministro in Aula: 'Nessun governo ha mai messo in discussione gli accordi con gli Usa. Non possiamo assecondare rotture isteriche. Il Paese ha bisogno di unità' (ANSA) ... ansa.it Il "caso" Sigonella e l'uso delle basi militari in Italia, Crosetto rassicura: «Accordi con gli Usa sì ma non siamo in guerra» Il ministro ha ricordato gli oltre 75 anni di accordi con gli Stati Uniti. "Noi non siamo difesi dal coraggio ma dal rispetto delle istituzioni, della - facebook.com facebook Braga (Pd) a Crosetto: “Non ha saputo dire niente su Trump nemmeno oggi, giustificate la sua guerra in Iran” x.com