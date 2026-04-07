Il ministro della Difesa ha dichiarato che il rispetto degli accordi internazionali non implica un coinvolgimento in un conflitto armato. Ha precisato che l’Italia, membro della Nato, non si trova in guerra con l’Iran. La sua affermazione sottolinea la distinzione tra il rispetto degli impegni internazionali e l’essere coinvolti in operazioni militari. Nessuna ulteriore informazione sui dettagli delle relazioni tra i paesi è stata fornita.

«Rispettare accordi non vuol dire essere coinvolti in una guerra. Noi siamo parte della Nato, non siamo in guerra con l’Iran. Sappiamo far rispettare i trattati». Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell’informativa urgente sull’utilizzo delle basi Usa in territorio italiano. L’informativa del ministro arriva dopo le tensioni politiche seguite allo stop all’atterraggio in Sicilia di bombardieri americani diretti nel Golfo, con il governo che ha però ribadito che i rapporti con Washington restano solidi e nel rispetto degli accordi internazionali. «L’applicazione degli accordi sull’uso delle basi militari americane in Italia - ha fatto notare Crosetto - è sempre stata caratterizzata da un’assoluta, coerente continuità da oltre 75 anni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Crosetto: sappiamo far rispettare i trattati, non siamo in guerra

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