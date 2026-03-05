Stamattina, la premier Meloni ha dichiarato che l’Italia non è in guerra e non intende entrarci. In Parlamento sono presenti anche i ministri di esteri e difesa, pronti a comunicare la posizione ufficiale del governo. La discussione riguarda la situazione attuale e le scelte politiche del paese in relazione a conflitti esterni. Nessun dettaglio su eventuali decisioni future o altre questioni.

“Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci”, così stamani la premier Meloni. E i ministri di esteri e difesa in Parlamento per comunicare la linea italiana. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Meloni: “Non siamo in guerra”. Crosetto e Tajani in Parlamento

Iran, oggi Tajani e Crosetto in Parlamento. Opposizioni in pressing: “In Aula venga Meloni”(Adnkronos) – L’Iran e l’evoluzione del quadro internazionale al centro delle comunicazioni che il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il...

Leggi anche: Iran, la crisi in Medio Oriente mette Meloni in fuga dal Parlamento: in aula andranno Crosetto e Tajani

Meloni: Non siamo in guerra. Crosetto e Tajani in Parlamento

Contenuti utili per approfondire Meloni Non siamo in guerra Crosetto e....

Temi più discussi: Meloni, nessuna richiesta sulle basi, non siamo in guerra e non ci entriamo; Iran, Giorgia Meloni: Sulle basi Usa decideremo insieme al Parlamento; Iran, Meloni: Non siamo è in guerra e non vogliamo entrarci. Pd e M5S: Lei scappa dal Parlamento; Giorgia Meloni: Non siamo in guerra, non vogliamo entrarci. Poi le basi, gli aiuti, il diritto, il petrolio...

Giorgia Meloni: Non siamo in guerra, non vogliamo entrarci. Poi le basi, gli aiuti, il diritto, il petrolio...Secondo la premier a preoccupare è la reazione scomposta dell'Iran che comporta un rischio di escalation che può ... huffingtonpost.it

Iran, Meloni rompe il silenzio: Non siamo in guerra e non vogliamo entrarciLa Meloni si è recentemente espressa sulla guerra in Iran e su altre questioni parallele, ribadendo la posizione dell'Italia. newsmondo.it

Oggi il Parlamento discute di politica estera, Iran, attacchi a paesi europei. Giorgia Meloni NON viene a confrontarsi in Senato ma fa una diretta su RTL102.5 e in Parlamento lascia Tajani e Crosetto: lei NO, lei in Aula non viene. Al massimo va in radio. Vi sem - facebook.com facebook

Nonostante la demagogia e gli attacchi quotidiani Giorgia Meloni continua ad essere avanti a tutti. Fatevene una ragione. #fratelliditalia #GiorgiaMeloni x.com